iPhone выжил после взрыва в самолете и падения с 5 км

Самолет, вылетевший из Международного аэропорта Портленда, столкнулся с чрезвычайной ситуацией после того, как одна из его дверей открылась из-за взрывной декомпрессии прямо в воздухе вскоре после взлета, что привело к аварийной посадке в штате Орегон.

Среди последствий этого инцидента было обнаружение iPhone, который, как предполагается, выпал из воздушного судна.

Устройство было найдено Шонатаном Бейтсом. Находка оказалась в рабочем состоянии, с активированным авиарежимом и наполовину заряженной батареей. На экране телефона была открыта страница багажного документа Alaska Airlines.

Модель iPhone пока не подтверждена официально, но предполагается, что это может быть iPhone 14 Pro или iPhone 15 Pro. Несмотря на необычные обстоятельства, устройство оказалось в хорошем состоянии и не пострадало от падения.