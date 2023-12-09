Из Apple уйдёт главный дизайнер, разрабатывавший iPhone, iPad и другие устройства
Издание Bloomberg сообщило об уходе из Apple исполнительного директора компании, который отвечал за разработку дизайна iPhone, iPad, Apple Watch и AirPods. Это, по сути, главный дизайнер. Имя менеджера Танг Тан.
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Он принимал ключевые решения «относительно наиболее важных продуктов» Apple. Поскольку он курировал несколько направлений одновременно, его заменят сразу несколько сотрудников.
«Правая рука» Тана, глава разработки дизайна iPhone Ричард Динь, будет некоторое время подчиняться старшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения Джону Тернусу и займётся дизайном мобильных устройств, конкретно Apple Watch будет курировать Mac Кейт Бержерон, которая раньше занималась разработкой аппаратного обеспечения.
Как долго продолжится эта перетурбация, неизвестно. Также нет данных, почему и куда уходит Тан. Он уйдёт в феврале 2024 года.