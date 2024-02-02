Известный аналитик назвал причину сокращения производства iPhone на 15%

По словам аналитика, в 2024 году Apple закажет на 10%-15% меньше компонентов для полупроводников, необходимых при производстве iPhone. В натуральном выражении — на 200 млн единиц меньше год к году.

Также на пятки «компании из Купертино» наступает Samsung, которая вполне может вырвать первенство на рынке флагманов. Не только южнокорейский гигант, но и другие компании предлагают складные смартфоны, на которые всё больше растёт спрос, что затеняет айфоны.