Телефоны
Опубликовано 02 февраля 2024, 16:30
1 мин.

Известный аналитик назвал причину сокращения производства iPhone на 15%

Знаменитый инсайдер, аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо сообщил о сокращении производства iPhone на 10%-15% в 2024 году. И причина этого — падение интереса к продукции Apple на китайском рынке.
Apple.com

Apple.com

По словам аналитика, в 2024 году Apple закажет на 10%-15% меньше компонентов для полупроводников, необходимых при производстве iPhone. В натуральном выражении — на 200 млн единиц меньше год к году.

Также на пятки «компании из Купертино» наступает Samsung, которая вполне может вырвать первенство на рынке флагманов. Не только южнокорейский гигант, но и другие компании предлагают складные смартфоны, на которые всё больше растёт спрос, что затеняет айфоны.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.