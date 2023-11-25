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19:30, 25 ноября 2023
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К 2028 году в Европе может в 3 раза вырасти мобильный трафик

Торговая ассоциация GSMA, объединяющая 1000 провайдеров, представила отчёт исследования, согласно которому в 2028 году мобильный трафик в Европе вырастет в 3 раза.

Freepik.com

Freepik.com

На это повлияет внедрение стандарта 5G и повсеместный переход на 4G. Абонентам мобильной связи потребуются большие пропускные способности операторов для потребления и обмена «тяжёлым» контентом, таким как высококачественные игры, видео в высоком разрешении и т.д.

По прогнозам GSMA, в Западной Европе к 2028 году потребление контента посредством мобильного трафика вырастет до 56 ГБ в месяц по сравнению с 20 ГБ в 2022. В Восточной Европе мобильный трафик вырастет до 37 ГБ по сравнению с 14 ГБ.

Разумеется, это потребует серьёзных трат со стороны провайдеров. Аналитики считают, что к 2030 году компании потратят на модернизацию и развитие необходимой инфраструктуры более 198 млрд евро, или порядка $216 млрд.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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