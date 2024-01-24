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Опубликовано 24 января 2024, 19:30
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Качественные фото Google Pixel 9 Pro утекли в сеть почти за год до анонса

В преддверии официального анонса, запланированного на II половину года, в сеть утекли качественные рендеры и видео нового флагмана Google — Pixel 9 Pro.
MySmartPrice

MySmartPrice

Сотрудничество MySmartPrice с OnLeaks позволило предоставить публике первый взгляд на дизайн и размеры предстоящего устройства.

Pixel 9 Pro, как ожидается, будет оснащен 6.5-дюймовым плоским дисплеем, что меньше по сравнению с его предшественником. Смартфон получит центрированный вырез для фронтальной камеры и тонкие рамки со всех четырех сторон экрана.

Корпус устройства будет плоским, с кнопками питания и регулировки громкости на правой стороне.

MySmartPrice

MySmartPrice

На нижней грани расположатся порт USB-C, динамик и лоток для SIM-карты. Размеры устройства составят 162.7 x 76.6 x 8.5 мм, увеличиваясь до 12.0 мм с учетом выступающего блока камеры.

На задней части Pixel 9 Pro будет обновленный дизайн камер, включая тройную камеру с телеобъективом.

Ожидается, что один из сенсоров будет перископическим телеобъективом, а большой сенсор на островке камеры предполагает поддержку переменной апертуры. Дополнительные детали о смартфоне пока неизвестны.

Автор:Булат Кармак
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