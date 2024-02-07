Опубликовано 07 февраля 2024, 09:00
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Качество снимков Samsung S24 Ultra сравнили в режимах 200, 50 и 12 Мп
В одном из выпусков на YouTube-канале Techno Arena наглядно показали, как будут выглядеть снимки, сделанные на Samsung S24 Ultra в разрешении 12, 50 и 200 мегапикселей. Точно ли стоит тратиться на этот флагман ради фотографий?
Techno Arena
Допустим, у вас Samsung Galaxy S24 Ultra. Он предлагает три режима съёмки с разным разрешением: 12, 50 и 200 МП. Какой из них лучше всего подойдёт для портретов и других сценариев?
Вывод
В большинстве сценариев самым удачным разрешением для снимков было 50 МП. В этом режиме получались почти всегда самые чёткие и детализированные фотографии. Со всеми примерами снимков вы можете ознакомиться выше. Как ни странно, иногда фото, сделанные в режиме 200 МП, были хуже всех остальных.