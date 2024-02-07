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Опубликовано 07 февраля 2024, 09:00
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Качество снимков Samsung S24 Ultra сравнили в режимах 200, 50 и 12 Мп

В одном из выпусков на YouTube-канале Techno Arena наглядно показали, как будут выглядеть снимки, сделанные на Samsung S24 Ultra в разрешении 12, 50 и 200 мегапикселей. Точно ли стоит тратиться на этот флагман ради фотографий?
Techno Arena

Techno Arena

Допустим, у вас Samsung Galaxy S24 Ultra. Он предлагает три режима съёмки с разным разрешением: 12, 50 и 200 МП. Какой из них лучше всего подойдёт для портретов и других сценариев?

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Вывод

В большинстве сценариев самым удачным разрешением для снимков было 50 МП. В этом режиме получались почти всегда самые чёткие и детализированные фотографии. Со всеми примерами снимков вы можете ознакомиться выше. Как ни странно, иногда фото, сделанные в режиме 200 МП, были хуже всех остальных.

Автор:Егор Ларионов
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