Качество снимков Samsung S24 Ultra сравнили в режимах 200, 50 и 12 Мп

Вывод

В большинстве сценариев самым удачным разрешением для снимков было 50 МП. В этом режиме получались почти всегда самые чёткие и детализированные фотографии. Со всеми примерами снимков вы можете ознакомиться выше. Как ни странно, иногда фото, сделанные в режиме 200 МП, были хуже всех остальных.