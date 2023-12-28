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12:00, 28 декабря 2023
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Как Apple? Samsung позволит звонить с ПК с помощью нового приложения для Windows

Недавно Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book 4, а теперь и приложение для Windows под названием SamsungPhone, позволяющее полностью синхронизировать новые компьютеры и смартфоны серии Galaxy.

Samsung

Samsung

Принцип работы приложения SamsungPhone похож на экосистему Apple на компьютерах под управлением macOS: данные, хранящиеся на мобильном устройстве, доступны на компьютере. Благодаря новому приложению смартфон и компьютер синхронизируются, и с рабочего стола компьютера можно звонить, принимать сообщения, управлять контактами, передавать файлы и работать с заметками Samsung Notes, не переходя между устройствами.

Кроме того, SamsungPhone обеспечивает совместную работу на разных устройствах с дополнительным режимом Samsung DeX, который превращает телефон в ПК при подключении к монитору. Но пока использовать это приложение можно лишь на новых ноутбуках Samsung.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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