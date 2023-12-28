Как Apple? Samsung позволит звонить с ПК с помощью нового приложения для Windows

Принцип работы приложения SamsungPhone похож на экосистему Apple на компьютерах под управлением macOS: данные, хранящиеся на мобильном устройстве, доступны на компьютере. Благодаря новому приложению смартфон и компьютер синхронизируются, и с рабочего стола компьютера можно звонить, принимать сообщения, управлять контактами, передавать файлы и работать с заметками Samsung Notes, не переходя между устройствами.

Кроме того, SamsungPhone обеспечивает совместную работу на разных устройствах с дополнительным режимом Samsung DeX, который превращает телефон в ПК при подключении к монитору. Но пока использовать это приложение можно лишь на новых ноутбуках Samsung.