Как флагман, но прошлогодний: раскрыты характеристики смартфона OnePlus 12R

Новинка хоть и не является флагманом, обладает впечатляющими характеристиками. Инсайдер Абхишек Ядав раскрыл ключевые детали об устройстве, которое представляет собой урезанную версию OnePlus 12.

OnePlus 12R будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 2 с графикой Adreno 740, что обещает высокую производительность. Смартфон получит 6.78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K и кадровой частотой 120 Гц, а также пиковой яркостью 4500 нит, что сравнимо с флагманскими моделями.

В плане оперативной и постоянной памяти, OnePlus 12R будет оснащен накопителем типа LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно, хотя точные объемы пока неизвестны.

Устройство также получит тройную тыльную камеру с датчиками на 50, 8 и 32 Мп, что обещает отличное качество снимков.

Емкость аккумулятора составит 5500 мАч. Заявлена и поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.