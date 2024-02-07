Опубликовано 07 февраля 2024, 19:30
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Как у китайских смартфонов: камеры iPhone 16 могут расположиться вертикально
Слухи о следующем iPhone усилились с утечкой схем, казалось бы, подтверждающих серьезные изменения в дизайне iPhone 16.
Majin Bu / MacRumors
Утечка схем, которой поделился Majin Bu, предполагает, что Apple откажется от горизонтального расположения камер на базовых моделях в угоду вертикального.
Что касается других слухов, то iPhone 16 Pro может получить перископический объектив, в настоящее время эксклюзивный для Pro Max. Слухи также указывают на появление в базовом iPhone 16 кнопки действия, в настоящее время она является эксклюзивной функцией серии Pro.
По традиции, iPhone 16, скорее всего, будет представлен в сентябре, оставляя достаточно времени для новых утечек и спекуляций.