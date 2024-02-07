Как у китайских смартфонов: камеры iPhone 16 могут расположиться вертикально

Что касается других слухов, то iPhone 16 Pro может получить перископический объектив, в настоящее время эксклюзивный для Pro Max. Слухи также указывают на появление в базовом iPhone 16 кнопки действия, в настоящее время она является эксклюзивной функцией серии Pro.

По традиции, iPhone 16, скорее всего, будет представлен в сентябре, оставляя достаточно времени для новых утечек и спекуляций.