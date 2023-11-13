Какие iPhone стоит покупать, а каких нужно избегать даже по низким ценам в б/у состоянии

iPhone XR, XS ещё обновления получают. Но уже, скорее всего, в 2024 году осенью уже перестанут. То есть iOS 18 на них уже стоять не будет. Не особо стоит рассчитывать и на iPhone X, XS Max.

Что касается iPhone 11, то его без сомнений можно приобретать, даже б/у. С ним вы сможете проходить ещё 2-3 года. Скорее всего, iOS 18 он получит.

iPhone 12 Mini, 11 Pro тоже взять можно. Но осталось их на рынке очень мало. iPhone 12 стоит покупать однозначно, поскольку он будет ещё долго актуален. К тому же он в AnTuTu набирает больше миллиона баллов.

Вместо 12 Pro Max также лучше купить iPhone 13. Сейчас это вообще лучший iPhone, который только можно купить в 2023 году: он ещё долго будет обновляться и при этом несильно хуже, чем iPhone 14 и iPhone 15. Также отличным вариантом будет iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Plus имеет прекрасную автономность и не слишком высокую цену. Обычный iPhone 14 нет смысла брать, так как это почти полная копия iPhone 13. Ещё можете посмотреть 14 Pro или Pro Max.

Если хотите брать самую последнюю версию iPhone, то рассмотрите 15 Pro в титановом корпусе с тройной камерой, лучшим зумом и процессором A17 Pro. Правда, стоит Pro-версия сейчас больше 100 тысяч рублей.