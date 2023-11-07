Телефоны
15:45, 07 ноября 2023
1 мин.

Какие продающиеся в РФ смартфоны Xiaomi обновятся на HyperOS

Поклонники Xiaomi в России могут радоваться: компания объявила о глобальном распространении своей новейшей операционной системы HyperOS 1.0, основанной на Android 14.

GSMChina

GSMChina

Это обновление принесет с собой свежие дизайнерские решения и улучшенную производительность интерфейса, а также новые функции для системных приложений.

С I квартала 2024 года обновление HyperOS начнет поступать на следующие модели Xiaomi:

GSMChina

GSMChina

Эти девять моделей станут первыми, кто получит апдейт. Официальный сервер Xiaomi уже подтвердил эту информацию.

Владельцы указанных устройств могут с нетерпением ожидать обновления. А тем, кто не нашел свою модель в списке, не стоит отчаиваться: со временем HyperOS 1.0 получат многие устройства Xiaomi, Redmi и Poco.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2164543
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.