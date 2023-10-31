Какие смартфоны быстрее разряжаются при работе в сетях 5G: сравнение Xiaomi, Tecno и Nothing Phone

Nothing Phone (2) оснащён процессором Snapdragon 8+ Gen 1, имеет AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит, аккумулятор ёмкостью 4700 мА_ч. На Xiaomi Poco F5 стоит процессор Snapdragon 7+ Gen 2, AMOLED-экран тоже с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит, аккумулятор на 5000 мА_ч. Наконец, на Tecno Camon 20 Pro - Dimensity 8050, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью 950 нит, батарея на 5000 мА*ч.