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00:45, 28 ноября 2023
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Какой б/у смартфон выгоднее продавать: iPhone или Samsung Galaxy

В вопросе о том, какой смартфон лучше сохраняет свою стоимость при перепродаже — iPhone или Samsung Galaxy — ответ кажется очевидным.

Ferra.ru

Ferra.ru

По данным SlashGear, iPhone является неоспоримым лидером в долгосрочном сохранении стоимости.

Согласно официальному сайту Samsung, при обмене старого телефона на новый Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, Galaxy S20+ оценивается в $200, S22 Ultra 5G — в $325, а Z Fold 4 — в $405.

В то же время, Apple предлагает более высокие цены на свои устройства: iPhone 14 Pro Max оценивается в $650, iPhone 13 Pro — в $480, а iPhone 12 Pro Max — в $450.

Интересный факт: даже официальный сайт Samsung предлагает большую сумму за iPhone 14 Pro Max ($525) при обмене на Galaxy Z Fold 5, чем за свой же флагманский Galaxy S23 Ultra 5G ($480), выпущенный всего несколько месяцев назад.

И это уже не говоря о различных досках объявлений в интернете. Там разница в цене б/у iPhone и Samsung Galaxy еще заметнее.

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