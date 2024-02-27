Камеры компактных флагманских смартфонов Xiaomi 14 и iPhone 15 Pro сравнили

Фронтальная камера записывает видео лучше однозначно на iPhone. Что касается снимков, то здесь всё интереснее. К примеру, на Xiaomi 14 вы можете выбрать при съёмке режим Authentic или Vibrant. На iPhone 15 Pro подобной функции нет.

В портретном режиме оба смартфона делают великолепные фото. При этом вы можете выбирать на Xiaomi фокусное расстояние 35, 50, 75 или 90 мм. Это даёт гораздо больше возможностей, чем просто увеличение 2 и 3 раза на iPhone.

Широкоугольная камера на iPhone имеет немного больший угол обзора по сравнению с Xiaomi. Также вы на iPhone можете увеличить объект максимум в 15 раз, тогда как на Xiaomi — в 60 раз.