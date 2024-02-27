Камеры компактных флагманских смартфонов Xiaomi 14 и iPhone 15 Pro сравнили
Daniel Sin
Фронтальная камера записывает видео лучше однозначно на iPhone. Что касается снимков, то здесь всё интереснее. К примеру, на Xiaomi 14 вы можете выбрать при съёмке режим Authentic или Vibrant. На iPhone 15 Pro подобной функции нет.
В портретном режиме оба смартфона делают великолепные фото. При этом вы можете выбирать на Xiaomi фокусное расстояние 35, 50, 75 или 90 мм. Это даёт гораздо больше возможностей, чем просто увеличение 2 и 3 раза на iPhone.
Широкоугольная камера на iPhone имеет немного больший угол обзора по сравнению с Xiaomi. Также вы на iPhone можете увеличить объект максимум в 15 раз, тогда как на Xiaomi — в 60 раз.
В ночное время в целом яркие объекты лучше обрабатывает iPhone. Однако при 15-кратном увеличении этих объектов более чёткое фото получается на Xiaomi.
Сверхширокий объектив при съёмке видео имеет гораздо больший угол обзора на iPhone по сравнению с Xiaomi. В остальном смартфоны очень похожи при записи видео днём. При съёмке на ультраширик ночью стабилизация чуть лучше работает на Xiaomi. По качеству же видео получаются лучше при слабом освещении на iPhone 15 Pro.