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23:15, 17 января 2024
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Катар создал аккумуляторы для смартфонов, которые весят, как обычные батарейки

Катарская технологическая компания разработала зарядное устройство Swapery для смартфонов, которое может зарядить гаджет за 7 секунд.
Pexels.com

Pexels.com

Смартфон нужно вставлять в Swapery, которое содержит 5 сменных батарейных блоков для быстрой, почти моментальной зарядки смартфонов. Daily Mail пишет, что смартфон можно заряжать как вставленным в зарядку, так и извлекать: батарея примагничивается к задней панели гаджета и подключается к зарядному порту. И весят такие аккумуляторы, как две батарейки АА.

Ожидается, что стоимость Swapery составит около 180 фунтов стерлингов, в продаже зарядка появится в конце 2024 года. «Современные смартфоны очень быстро разряжаются, и их легко забыть зарядить. С нашим устройством вам больше не придётся беспокоиться о том, чтобы не забыть поставить телефон на зарядку перед сном, или возиться с зарядными кабелями», — рассказал создатель Swapery Али Салах.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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