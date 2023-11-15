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00:45, 15 ноября 2023
2 мин.

Китай против Америки: сравнение камер Xiaomi 14 Pro и iPhone 15 Pro Max

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» протестировал в фото- и видеосъёмке iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 14 Pro.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Несмотря на то что Xiaomi 14 Pro на фронтальную камеру умеет записывать видео в 4К 60 к/с, у него всё ещё динамический диапазон хуже, чем у iPhone 15 Pro Max. Это видно по тому, что он полностью засвечивает небо на заднем фоне. По стабилизации, однако, в обоих случаях всё хорошо. При этом на Xiaomi картинка в целом более светлая, чем нужно.

При съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с и увеличении в 5 (iPhone) или 3,2 (Xiaomi) раз стабилизация чуть похуже работает на 14 Pro.

Ночью в 4К 60 к/с деталей на Xiaomi немного меньше, чем на iPhone. При этом картинка в целом более яркая и светлая на 15 Pro Max, а на Xiaomi 14 Pro она чересчур тёмная.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Фотографии днём на iPhone получаются более «холодные», а на Xiaomi - более «тёплые». По детализации чуть лучше оказывается 15 Pro Max.

В режиме 48 МП (iPhone) и 50 МП (Xiaomi) информации тоже чуть побольше на iPhone. При увеличении также по количеству деталей выигрывает смартфон от Apple.

Ультра-широкоугольная камера днём в обоих случаях отрабатывает примерно одинаково.

Что касается портретных фото, то в основном iPhone на них выдаёт больше деталей.

Ночью фото без активации ночного режима получаются удачнее на Xiaomi, так как на нём не такого большого количества шумов. В ночном режиме, однако, деталей немного больше на iPhone. Временами, правда, 14 Pro справляется лучше, чем iPhone: например, он без проблем обрабатывает некоторые засветы.

Селфи-фото даже ночью получаются удачнее на iPhone 15 Pro Max.

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