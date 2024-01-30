Китайская версия OnePlus 12 блокирует звонки в России

Это открытие последовало за глобальным запуском устройства ранее в этом месяце, вызвав волну обсуждений среди пользователей и экспертов.

Согласно полученной информации, региональная блокировка на китайских моделях OnePlus 12 была активирована после того, как глобальная версия появилась на рынке.

Пользователи столкнулись с ограничениями, аналогичными тем, которые наблюдались у модели OnePlus 11 в прошлом году, в частности, с ограничением функциональности звонков.