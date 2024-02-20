Телефоны
Опубликовано 20 февраля 2024, 17:15
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Китайские смартфоны с лучшими камерами OnePlus 12 и Xiaomi 13 Ultra сравнили

На YouTube-канале The Tech Phenomena выяснили, какой флагман делает фотографии лучше: Xiaomi 13 Ultra или OnePlus 12.
The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

Что касается дневных фотографий, то они по качеству на OnePlus 12 и Xiaomi 13 Ultra близки. При этом у Xiaomi есть на выбор несколько режимов съёмки: Leica Vibrant и Leica Authentic. Но одна из проблем Xiaomi 13 Ultra заключается в том, что он не может снимать очень близко, если сравнивать его с OnePlus 12.

Xiaomi 13 Ultra в сумерках делает слишком контрастные снимки, а OnePlus 12 — слишком «плоские». Также требует улучшения динамический диапазон Xiaomi.

При использовании зума в дневное время Xiaomi выдаёт лучшие по детализации снимки. Телефотообъектив при этом лучше оказывается на OnePlus. Однако в режиме 50 МП Xiaomi 13 Ultra делает намного более качественные фото.

Множество обновлений требуется и селфи-камере у Xiaomi. К примеру, снимки получаются на неё недостаточно контрастными.

Также Xiaomi 13 Ultra немного превосходит OnePlus при съёмке объектов при слабом освещении. В том числе с использованием зума.

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

Вывод

OnePlus 12 обладает отличными камерами, но всё равно у этого смартфона есть некоторые недоработки. То же самое касается Xiaomi 13 Ultra, но у него большинство недочётов связаны с программным обеспечением. Например, однозначно нужно улучшить качество селфи-фото.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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