Китайские смартфоны с лучшими камерами OnePlus 12 и Xiaomi 13 Ultra сравнили

Что касается дневных фотографий, то они по качеству на OnePlus 12 и Xiaomi 13 Ultra близки. При этом у Xiaomi есть на выбор несколько режимов съёмки: Leica Vibrant и Leica Authentic. Но одна из проблем Xiaomi 13 Ultra заключается в том, что он не может снимать очень близко, если сравнивать его с OnePlus 12.

Xiaomi 13 Ultra в сумерках делает слишком контрастные снимки, а OnePlus 12 — слишком «плоские». Также требует улучшения динамический диапазон Xiaomi.

При использовании зума в дневное время Xiaomi выдаёт лучшие по детализации снимки. Телефотообъектив при этом лучше оказывается на OnePlus. Однако в режиме 50 МП Xiaomi 13 Ultra делает намного более качественные фото.

Множество обновлений требуется и селфи-камере у Xiaomi. К примеру, снимки получаются на неё недостаточно контрастными.

Также Xiaomi 13 Ultra немного превосходит OnePlus при съёмке объектов при слабом освещении. В том числе с использованием зума.