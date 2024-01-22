Китайские смартфоны с лучшими камерами - Vivo X100 Pro и Oppo Find X7 Ultra - сравнили

Официально в России приобрести ни Vivo X100 Pro, ни Oppo Find X7 Ultra. Делают их только для Китая. Тем не менее у них, по результатам слепого голосования, оказались лучшие камеры.

При видеосъёмке в 4К 60 к/с днём с точки зрения детализации смартфоны примерно равны. Есть только разница в контрасте: он сильнее на Oppo. При этом баланс белого на Vivo лучше: снег на нём белый, а не голубоватый.

Ночью картинка в целом в 4К 60 к/с получается немного темнее на Vivo и посветлее на Oppo. Также на Vivo лучше работает стабилизация. При использовании сверхширика более правильное изображение выходит на Vivo.

В целом камеры в плане записи видео оказались у смартфонов очень близки. Это касается и стабилизации.

С засветами на фото лучше справляется, как выяснилось, камера Vivo. Но это связано всё со снимками в помещении. С точки зрения деталей всё максимально близко у смартфонов.

Что касается увеличения с использованием телевика, то на Oppo их два: с 3-кратным и 6-кратным. А вот Vivo X100 Pro приближать объекты может в 4,3 раза. При этом по деталям чаще всего снимки получаются примерно одинаковыми.