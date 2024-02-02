Опубликовано 02 февраля 2024, 20:15
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Кнопочные телефоны Nokia сохранятся, а смартфоны будут выходить под брендом HMD
Владелец бренда Nokia, компания Human Mobile Devices (HMD Global) заявила, что является «производителем телефонов Nokia», — так сказано на сайте вендора, на который перебрасывает при наборе адреса «nokia.com/phones», или ресурс вообще не открывается. Известно, что смартфоны будут выходить под новым брендом.
Nokia
В ближайшем будущем HMD Global полностью обновит линейку продаваемых гаджетов, а за Nokia останутся лишь кнопочные телефоны. А пока смартфоны под узнаваемым финским брендом будут продаваться на сайте HMD Global.
Сообщается, что когда HMD Global обновит модельный ряд смартфонов, новые устройства будут продаваться под брендом HMD.