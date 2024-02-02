Кнопочные телефоны Nokia сохранятся, а смартфоны будут выходить под брендом HMD

В ближайшем будущем HMD Global полностью обновит линейку продаваемых гаджетов, а за Nokia останутся лишь кнопочные телефоны. А пока смартфоны под узнаваемым финским брендом будут продаваться на сайте HMD Global.

Сообщается, что когда HMD Global обновит модельный ряд смартфонов, новые устройства будут продаваться под брендом HMD.