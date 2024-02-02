Телефоны
Опубликовано 02 февраля 2024, 20:15
1 мин.

Кнопочные телефоны Nokia сохранятся, а смартфоны будут выходить под брендом HMD

Владелец бренда Nokia, компания Human Mobile Devices (HMD Global) заявила, что является «производителем телефонов Nokia», — так сказано на сайте вендора, на который перебрасывает при наборе адреса «nokia.com/phones», или ресурс вообще не открывается. Известно, что смартфоны будут выходить под новым брендом.
Nokia

Nokia

В ближайшем будущем HMD Global полностью обновит линейку продаваемых гаджетов, а за Nokia останутся лишь кнопочные телефоны. А пока смартфоны под узнаваемым финским брендом будут продаваться на сайте HMD Global.

Сообщается, что когда HMD Global обновит модельный ряд смартфонов, новые устройства будут продаваться под брендом HMD.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.