Кнопочный телефон за 650 рублей в 2023 году: что ожидать при покупке

У телефона F+ существует две версии: обычная (компактная) F170L и увеличенная F240L. Но ведущий YouTube-канала Spitak специально взял небольшую модель.

В коробке с F+ F170L вы найдёте съёмную батарею и хорошую зарядку. Ёмкость аккумулятора - всего 600 мА*ч. Это примерно 114 часов в режиме ожидания и 3 часа разговора. Кроме того, аппарат поддерживает две симки и карту памяти.

Отличается от других ныне существующих на рынке кнопочных телефонов F170L довольно большим дисплеем (1,7 дюйма). Изготовлен также телефон из качественного пластика, кнопки у него большие и прорезиненные. Всё это отлично подходит для ребёнка, пожилого человека, для печатания в перчатках.