Компания Nothing готовит анонс более дешевого смартфона Nothing Phone 2a

Устройство обещает стать более доступной версией своего предшественника, Nothing Phone 2, сохранив при этом уникальный внешний вид бренда.

Nothing Phone 2a с модельным номером AIN142 будет оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с фронталкой, расположенной по центру. Также устройство сможет похвастаться прозрачной задней панелью, что является фирменной чертой дизайна Nothing.

Отличительной же особенностью новинки станет измененная конструкция задней панели: в отличие от предшественника, у Nothing Phone 2a не будет выреза в большом LED-элементе, что намекает на меньшее количество светодиодов и, возможно, на более низкую стоимость устройства.