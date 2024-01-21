Криптосмартфон Solana Saga 2 оказался на 100% востребованнее первой модели

Аналитики и разработчики объясняют это функционалом — ориентированием устройства на Web3, блокчейн, в том числе встроенный криптокошелёк, и многие другие возможности для трейдинга. К тому же разработчики Solana Mobile 2, или, как ещё называют новую модель, Saga Chapter 2, установили стартовую цену в размере $450. Для сравнения, первую модель вендор отдавал за $599.

Вторая модель также работает на Android, имеет защищённое криптошифрованием хранилище и децентрализованный магазин приложений для блокчейна — dApps.

Поставки второго поколения криптосмартфонов должны начаться в первом полугодии 2025 года.