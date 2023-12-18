«Крупнейшее обновление Samsung за годы»: в сеть слили подробности о флагманском Galaxy S24 Ultra

По данным популярного инсайдера Ice Universe, одним из значительных улучшений Galaxy S24 Ultra станет камера.

В отличие от предшественника Galaxy S23 Ultra, новая модель будет обладать более реалистичной обработкой изображений с улучшенной резкостью и насыщенностью, что позволит получать более естественные фотографии без чрезмерно ярких и насыщенных цветов, характерных для камер Samsung.

Кроме того, Galaxy S24 Ultra получит усовершенствованные ИИ-функции, включая генеративный ИИ на устройстве, который позволит, например, переводить сообщения и составлять электронные письма.

Также сообщается, что рамки смартфона будут изготовлены из титана, а один из предлагаемых цветов — Titanium Grey — будет выглядеть лучше, чем Natural Titanium у iPhone 15 Pro.

Galaxy S24 Ultra ожидается с более плоским дизайном, но, несмотря на это, устройство будет удобно лежать в руке. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 в США и Китае и на Exynos 2400 на других рынках.

Также предполагается, что в новой модели будет улучшенная камера с 5-кратным зумом вместо 10-кратного телеобъектива.