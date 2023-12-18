«Крупнейшее обновление Samsung за годы»: в сеть слили подробности о флагманском Galaxy S24 Ultra
Согласно последним утечкам информации, Samsung готовится представить свой новый флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra, который обещает стать крупнейшим обновлением компании за последние годы.
PhoneArena
По данным популярного инсайдера Ice Universe, одним из значительных улучшений Galaxy S24 Ultra станет камера.
В отличие от предшественника Galaxy S23 Ultra, новая модель будет обладать более реалистичной обработкой изображений с улучшенной резкостью и насыщенностью, что позволит получать более естественные фотографии без чрезмерно ярких и насыщенных цветов, характерных для камер Samsung.
Кроме того, Galaxy S24 Ultra получит усовершенствованные ИИ-функции, включая генеративный ИИ на устройстве, который позволит, например, переводить сообщения и составлять электронные письма.
Также сообщается, что рамки смартфона будут изготовлены из титана, а один из предлагаемых цветов — Titanium Grey — будет выглядеть лучше, чем Natural Titanium у iPhone 15 Pro.
Galaxy S24 Ultra ожидается с более плоским дизайном, но, несмотря на это, устройство будет удобно лежать в руке. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 в США и Китае и на Exynos 2400 на других рынках.
Также предполагается, что в новой модели будет улучшенная камера с 5-кратным зумом вместо 10-кратного телеобъектива.