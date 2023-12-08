Курам на смех: новый iPhone SE получит аккумулятор ёмкостью в жалкие 3279 мАч

Согласно последним данным, четвёртое поколение iPhone SE будет оснащено аккумулятором от iPhone 14 с ёмкостью 3279 мАч. Это решение Apple может показаться несколько неожиданным, учитывая текущие тенденции в индустрии мобильных телефонов.

Этот шаг со стороны Apple кажется попыткой сократить затраты, используя уже существующие компоненты.

В то время как для других моделей, таких как iPhone 16 Pro, разрабатываются совершенно новые аккумуляторы с улучшенными тепловыми характеристиками, iPhone SE 4 продолжит использовать проверенные временем решения.

Это, безусловно, поможет сохранить относительную доступность устройства по сравнению с другими моделями iPhone.

Несмотря на то, что ёмкость аккумулятора iPhone SE 4 увеличилась по сравнению с предыдущей моделью, она всё же остаётся скромной на фоне прочих устройств на рынке. И это может вызвать удивление среди пользователей, ожидающих более значительных улучшений в новых моделях.