Курам на смех: новый iPhone SE получит аккумулятор ёмкостью в жалкие 3279 мАч
В мире смартфонов, где каждая новинка стремится поразить пользователей своими характеристиками, новый iPhone SE, похоже, выбирает другой путь.
MacRumors
Согласно последним данным, четвёртое поколение iPhone SE будет оснащено аккумулятором от iPhone 14 с ёмкостью 3279 мАч. Это решение Apple может показаться несколько неожиданным, учитывая текущие тенденции в индустрии мобильных телефонов.
Этот шаг со стороны Apple кажется попыткой сократить затраты, используя уже существующие компоненты.
В то время как для других моделей, таких как iPhone 16 Pro, разрабатываются совершенно новые аккумуляторы с улучшенными тепловыми характеристиками, iPhone SE 4 продолжит использовать проверенные временем решения.
Это, безусловно, поможет сохранить относительную доступность устройства по сравнению с другими моделями iPhone.
Несмотря на то, что ёмкость аккумулятора iPhone SE 4 увеличилась по сравнению с предыдущей моделью, она всё же остаётся скромной на фоне прочих устройств на рынке. И это может вызвать удивление среди пользователей, ожидающих более значительных улучшений в новых моделях.