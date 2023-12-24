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02:15, 24 декабря 2023
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Квантовый скачок биткойна, или майнинг на смартфонах может стать реальностью

В футуристической статье на HackerNoon говорится о том, что майнинг биткоина может уменьшиться до размеров атомных частиц, что сделает наших правнуков потенциальными владельцами майнинг-ферм, которые поместятся в смартфонах.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Концепция, уходящая корнями в квантовый мир, исследует возможность создания самого маленького майнера биткоина в истории. Статья погружается в мир квантовых вычислений, проводя параллели с мельчайшими масштабами, изображенными в фильмах о «Человеке-муравье».

Так, ученые, если верить автору статьи, уже исследует потенциальную синергию между биткоином и квантовыми вычислениями, представляя себе будущее, в котором процессы майнинга станут настолько мизерными, что даже предел Ландауэра перестанет существовать.

Может ли ваш смартфон стать следующей установкой для майнинга биткоинов? Вряд ли, но статья намекает на будущее, в котором майнеры биткоинов станут по-настоящему «атомными», «раздвигая границы возможного» в криптовалютном мире.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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