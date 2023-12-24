Квантовый скачок биткойна, или майнинг на смартфонах может стать реальностью

Концепция, уходящая корнями в квантовый мир, исследует возможность создания самого маленького майнера биткоина в истории. Статья погружается в мир квантовых вычислений, проводя параллели с мельчайшими масштабами, изображенными в фильмах о «Человеке-муравье».

Так, ученые, если верить автору статьи, уже исследует потенциальную синергию между биткоином и квантовыми вычислениями, представляя себе будущее, в котором процессы майнинга станут настолько мизерными, что даже предел Ландауэра перестанет существовать.

Может ли ваш смартфон стать следующей установкой для майнинга биткоинов? Вряд ли, но статья намекает на будущее, в котором майнеры биткоинов станут по-настоящему «атомными», «раздвигая границы возможного» в криптовалютном мире.