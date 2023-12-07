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15:00, 07 декабря 2023
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LG создаст для iPhone экраны без вырезов и отверстий

Стало известно, что Apple заказала у LG Innotek экраны без каких-либо отверстий и вырезов под камеры.

Apple.com

Apple.com

Но подэкранная камера для модели iPhone, которая получит такой экран, всё же предусмотрена. Речь идёт о подэкранном модуле камеры UPC1, которая имеет некоторые ограничения по сравнению со стандартными устройствами.

Эта камера захватывает меньше света из-за его прохождения через дисплей. Для решения этой проблемы поставщик создаст специальные линзы, увеличивающие интенсивность света, который достигает камеры.

По инсайдерской информации, такой экран появится не раньше чем в iPhone 18, который увидит свет не раньше 2026 года. Перед этим, в 2025 году, Apple выпустит iPhone 17 с круглым отверстием для фронтальной камеры и подэкранным датчиком Face ID.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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