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18:45, 28 ноября 2023
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Линейка iPhone 15 оказалась популярнее, чем iPhone 14

На удивление, несмотря на все разговоры о падении продаж смартфонов, линейка iPhone 15 от Apple демонстрирует заметное превосходство в популярности по сравнению с предшественниками.

Mashable

Mashable

Согласно последним данным Display Supply Chain Consultants, поставки панелей для серии iPhone 15 на 16% превысили аналогичные показатели iPhone 14 и на 21% для iPhone 13 за аналогичный период до октября.

Особенно впечатляют цифры, касающиеся профессиональных моделей iPhone 15. В период с июня по октябрь доля iPhone 15 Pro составила 64%, в то время как у серий iPhone 14 и iPhone 13 этот показатель был на уровне 54%.

В октябре доля iPhone 15 Pro достигла 71%, что на 6% больше, чем в сентябре.

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