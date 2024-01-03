Линейку Samsung Galaxy S24 начали продавать за две недели до официального анонса

Это стало возможным благодаря утечке маркетинговых материалов, которые были обнаружены в одном из местных розничных магазинов.

На утечке видно, что рекламный слоган смартфона — «Galaxy AI is here». Он подчеркивает акцент на функциях, связанных с искусственным интеллектом, таких как Live Translate и Generative Edit.

Однако на данный момент не подтверждено, что новые флагманы будут поддерживать работу с локальными языковыми моделями.

Кроме того, сообщается, что Galaxy S24+ будет иметь некоторые сходства с Galaxy S24 Ultra, включая максимальный объем оперативной памяти в 12 ГБ.

Samsung также увеличила начальные поставки обеих моделей, ожидая, что эксклюзивные функции Galaxy S24 Ultra и улучшенные характеристики Galaxy S24 Plus повысят их популярность среди потребителей.

На утечке также виден QR-код, который ведет на страницу с увеличенным изображением флагмана, позволяя потенциальным покупателям ближе рассмотреть его дизайн.