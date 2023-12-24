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23:15, 24 декабря 2023
2 мин.

Лучшая камера на Android: OnePlus 12 против Vivo X100 Pro и Samsung S23 Ultra

На YouTube-канале TechTablets протестировали в фото- и видеосъёмке смартфоны OnePlus 12, Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra.

TechTablets

TechTablets

Фронтальная камера OnePlus 12 и Vivo X100 Pro имеет разрешение 32 МП, а у Galaxy S23 Ultra — 12 МП. Однако видео записывать Vivo может на этот модуль максимум в 1080p.

Что касается основных камер, то у OnePlus и Vivo они по 50 МП, тогда как у Samsung — 200 МП. Все три смартфона могут снимать видео в 4К 60 к/с.

Ультраширик может писать видео в 4К 30 к/с во всех трёх случаях. Кроме того, все три устройства способны снимать видео в 8К. В целом в этом режиме немного хуже справляется со съёмкой OnePlus 12 (в том числе и в плане стабилизации).

При слабом освещении Vivo немного разочаровывает при съёмке на фронтальную камеру, так как его максимум — это 1080p.

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

Что касается фото днём, то справляются во всех трёх случаях смартфоны практически одинаково. Однако насыщенность у Vivo временами слишком высокая, у Samsung — средняя, у OnePlus — ближе всего к реальности. Также иногда Galaxy S23 Ultra выдаёт больше деталей, чем остальные смартфоны.

Фото с использованием зума (при приближении в 10 раз) лучшим получается на Vivo. На портретных снимках тон кожи приятнее всего выглядит на Samsung.

Снимки при слабом освещении (вечером и ночью) делает лучше остальных чаще всего Vivo X100 Pro. Это касается и широкоугольной камеры.

Вывод

Качество съёмки при слабом освещении, по мнению эксперта, определённо лучше у Vivo. В портретных фото вырывается вперёд Samsung, но угол обзора фронтальной камеры больше на Vivo.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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