Лучшее творение Meizu: живые фото показали минимальные белые рамки флагманского Meizu 21
Китайские блогеры и журналисты уже успели оценить новый флагманский смартфон Meizu 21, в связи с чем поделились своими впечатлениями и фотографиями новинки.
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На всех представленных снимках и видео устройство демонстрируется спереди, хвастаясь симметричными рамками толщиной всего 1,74 мм. Они, окрашенные в цвет корпуса, придают телефону необычный и стильный вид.
Корпус смартфона обрамлён плоскими гранями, выполненными из металла, что добавляет новинке элегантности.
Задняя часть Meizu 21 напоминает его предшественника — Meizu 20 — сохраняя круглые модули камер и фирменную кольцевую вспышку. Однако свежее поколение получило дополнительное украшение в виде RGB-кольца, что делает её внешний вид ещё более привлекательным.
Ожидается, что Meizu 21 будет представлен 30 ноября. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3. Среди других подтверждённых характеристик — 6.55-дюймовый OLED-экран от Samsung с разрешением 1.5K и батарея на 4800 мАч с возможностью быстрой проводной зарядки на 80 Вт.