Лучшее творение Meizu: живые фото показали минимальные белые рамки флагманского Meizu 21

Задняя часть Meizu 21 напоминает его предшественника — Meizu 20 — сохраняя круглые модули камер и фирменную кольцевую вспышку. Однако свежее поколение получило дополнительное украшение в виде RGB-кольца, что делает её внешний вид ещё более привлекательным.

Ожидается, что Meizu 21 будет представлен 30 ноября. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3. Среди других подтверждённых характеристик — 6.55-дюймовый OLED-экран от Samsung с разрешением 1.5K и батарея на 4800 мАч с возможностью быстрой проводной зарядки на 80 Вт.