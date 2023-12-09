Лучшие смартфоны 2023 года: от 10 до 100 тысяч рублей
При выборе нового смартфона необходимо учитывать множество факторов, таких как цена, технические характеристики, качество камеры, материал корпуса, емкость аккумулятора и бренд. Однако если выбирать времени нет, Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru в беседе с Лентой.ру перечислил смартфоны на любой бюджет, которые вполне можно дарить в качестве новогоднего подарка, либо купить для собственного пользования.
Ferra.ru / Kandinsky 3
- До 10 тысяч рублей
В бюджете до 10 тысяч рублей стоит обратить внимание на три смартфона: Xiaomi Redmi 12C, Realme C51 и Tecno Spark 10C. Они примерно равны по производительности, качеству экрана и автономности, но имеют свои особенности. Xiaomi Redmi 12C предлагает 50-мегапиксельную основную камеру, процессор MediaTek Helio G96 и 128 ГБ памяти. Realme C51 также имеет 50-мегапиксельную основную камеру, процессор Unisoc T618 и 64 ГБ памяти. А вот Tecno Spark 10C имеет более простую 16-мегапиксельную основную камеру, но зато предлагает 128 ГБ памяти и поддерживает быструю зарядку (от 0 до 100% за 1 час 45 минут).
- До 20 тысяч рублей
В этом ценовом сегменте стоит обратить внимание на два смартфона: Infinix Note 30 и Xiaomi Redmi Note 12S. Они отличаются, но оба предлагают хорошую камеру, быстрый процессор и продолжительную автономность. Infinix Note 30 можно приобрести в официальном магазине Infinix, а Xiaomi Redmi Note 12S - в магазинах Xiaomi.
- До 30 тысяч рублей
Samsung Galaxy A34 - хороший выбор для тех, кто ищет смартфон с хорошей автономностью, качественной камерой и быстрым процессором. Он оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, процессором MediaTek Dimensity 1080 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
- До 40 тысяч рублей
Samsung Galaxy A54 - выбор для тех, кому нужен смартфон с хорошей цветопередачей, камерами и защитой от воды в этом ценовом сегменте. Он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, процессором Samsung Exynos 1380 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
- До 50 тысяч рублей
OnePlus Nord 3 - подойдет тем, кто ищет смартфон с мощным основным модулем камеры, одним из самых мощных процессоров среди Android-смартфонов и прочным корпусом. Он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, процессором MediaTek Dimensity 9000 и корпусом из неплохих материалов.
- До 60 тысяч рублей
Huawei P60 - отличается камерой, которая может конкурировать с Apple iPhone 15 Pro Max. Он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и пятикратным оптическим зумом.
- До 70 тысяч рублей
Google Pixel 7 Pro. Здесь все еще проще - нужен смартфон с камерой, которая делает «красивыми» любые повседневные фотографии? Это ваш выбор. Он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, процессором Google Tensor G2 и быстрой зарядкой.
- До 80 тысяч рублей
Samsung Galaxy Z Flip5 же отличается еще и тем, что он складной: экран которого работает как в сложенном, так и в разложенном виде. Он оснащен 12-мегапиксельными основными камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy и аккумулятором емкостью 3700 мАч.
До 90 тысяч рублей Нужен «лакшери» стиль? Выбирайте Apple iPhone 15, смартфон с экраном, яркость которого на 25-30% выше, чем у конкурентов, фотокачеством, в большинстве случаев сопоставимым с iPhone 15 Pro Max, и быстрым процессором, который делался специально для работы с ОС смартфона. Он оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, Apple A16 Bionic и аккумулятором емкостью 3349 мАч.
До 100 тысяч рублей
Samsung Galaxy S23 Ultra: 10-кратный зум почти без потери качества, защита от воды, беспроводная зарядка. Кому-то может понравится, что стилус идет в комплекте со смартфоном.
- От 100 тысяч рублей
Apple iPhone 15 Pro Max - более мощный, чем у iPhone 15 процессор A17 Pro, камера как у более младшей модели. По качеству ночных фото и видео камера iPhone 15 Pro Max ближе к профессиональной, чем любой другой смартфон.