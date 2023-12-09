Лучшие смартфоны 2023 года: от 10 до 100 тысяч рублей

До 10 тысяч рублей

В бюджете до 10 тысяч рублей стоит обратить внимание на три смартфона: Xiaomi Redmi 12C, Realme C51 и Tecno Spark 10C. Они примерно равны по производительности, качеству экрана и автономности, но имеют свои особенности. Xiaomi Redmi 12C предлагает 50-мегапиксельную основную камеру, процессор MediaTek Helio G96 и 128 ГБ памяти. Realme C51 также имеет 50-мегапиксельную основную камеру, процессор Unisoc T618 и 64 ГБ памяти. А вот Tecno Spark 10C имеет более простую 16-мегапиксельную основную камеру, но зато предлагает 128 ГБ памяти и поддерживает быструю зарядку (от 0 до 100% за 1 час 45 минут).

До 20 тысяч рублей

В этом ценовом сегменте стоит обратить внимание на два смартфона: Infinix Note 30 и Xiaomi Redmi Note 12S. Они отличаются, но оба предлагают хорошую камеру, быстрый процессор и продолжительную автономность. Infinix Note 30 можно приобрести в официальном магазине Infinix, а Xiaomi Redmi Note 12S - в магазинах Xiaomi.