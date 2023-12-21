Лучшие смартфоны 2023 года по версии авторитетного американского обзорщика

Лучший большой смартфон. Samsung Galaxy S23 Ultra. Он оснащён очень ярким экраном с диагональю 6,8 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, внутри смартфона есть место для стилуса. На втором месте в этой номинации оказался OnePlus Open с диагональю почти 8 дюймов в открытом виде.

Лучший компактный смартфон. Asus Zenfone 10. Его дисплей имеет диагональ всего в 5,9 дюйма. Если вы думаете по покупке маленького смартфона, то этот станет одним из лучших аппаратов, которые вы когда-либо покупали. Что касается складных смартфонов небольшого размера, то главным из них будет Samsung Z Flip 5.

Смартфон с лучшей камерой. Apple iPhone 15 Pro. Да, существуют смартфоны, которые делают фото и видео лучше, чем он. Например, при использовании зума. Однако если говорить об общей производительности камер в целом, то iPhone будет победителем. Особенно это касается видеосъёмки.

Смартфон с лучшей ценой. Samsung Galaxy A54. Можно сказать, что это хороший баланс цены и функциональности. Это «середнячок», который ничем особо не выделяется. Просто надёжный смартфон.

Смартфон с лучшей батареей. Apple iPhone 15 Plus. У него определённую роль играет ещё и то, что частота обновления экрана — 60 Гц.