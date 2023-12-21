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12:45, 21 декабря 2023
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Лучшие смартфоны 2023 года по версии авторитетного американского обзорщика

Ведущий YouTube-канала Marques Brownlee перечислил лучшие по самым разным параметрам смартфоны, вышедшие в 2023 году.

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Лучший большой смартфон. Samsung Galaxy S23 Ultra. Он оснащён очень ярким экраном с диагональю 6,8 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, внутри смартфона есть место для стилуса. На втором месте в этой номинации оказался OnePlus Open с диагональю почти 8 дюймов в открытом виде.

Лучший компактный смартфон. Asus Zenfone 10. Его дисплей имеет диагональ всего в 5,9 дюйма. Если вы думаете по покупке маленького смартфона, то этот станет одним из лучших аппаратов, которые вы когда-либо покупали. Что касается складных смартфонов небольшого размера, то главным из них будет Samsung Z Flip 5.

Смартфон с лучшей камерой. Apple iPhone 15 Pro. Да, существуют смартфоны, которые делают фото и видео лучше, чем он. Например, при использовании зума. Однако если говорить об общей производительности камер в целом, то iPhone будет победителем. Особенно это касается видеосъёмки.

Смартфон с лучшей ценой. Samsung Galaxy A54. Можно сказать, что это хороший баланс цены и функциональности. Это «середнячок», который ничем особо не выделяется. Просто надёжный смартфон.

Смартфон с лучшей батареей. Apple iPhone 15 Plus. У него определённую роль играет ещё и то, что частота обновления экрана — 60 Гц.

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Смартфон с лучшим дизайном. Honor Magic V2. В закрытом виде его толщина составляет менее 10 мм, а это гибкий смартфон. Добавьте к этому ещё 1 ТБ внутренней памяти и зарядку на 60 Вт.

Лучший гибкий смартфон. OnePlus Open. В закрытом виде он больше остальных гибких смартфонов напоминает обычный смартфон. Но вот когда вы открываете его, вы получаете 8-дюймовый дисплей с почти незаметной складкой посередине.

Смартфон, который получил больше всего улучшений. Nothing Phone (2). По сравнению с предшественником у него довольно сильно изменилось программное обеспечение и в целом появилось большое количество новых функций. Основной акцент производитель сделал на эффективности и плавности работы.

Худший смартфон года. Saga Solana Phone. Единственное достоинство этого аппарата — хорошее качество сборки.

Самый ценный смартфон. Google Pixel 8. В этом смартфоне отличная камера, хороший дисплей с частотой обновления 120 Гц, флагманский чип и огромное количество возможностей. Кроме того, производитель обещает семь лет обновлений ПО.

Автор:Егор Ларионов
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