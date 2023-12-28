Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked

Лучший компактный смартфон. Asus Zenfone 10. Он ещё меньше, легче и быстрее, чем Pixel 8. Процессор здесь установлен Snapdragon 8 Gen 2, а ещё есть поддержка беспроводной зарядки. Автономность у него такая, что устройства хватает на 1−2 дня пользования. Из недостатков Zenfone 10 можно выделить крайне посредственные камеры, отсутствие нормальных чехлов на телефон.