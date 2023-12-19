Лучшие смартфоны до 10 тысяч рублей по версии авторитетного обзорщика на YouTube

Infinix Hot 30, 30I. Это лучшее, что вы можете приобрести за 10 тысяч рублей или даже меньше. На 30I стоит процессор Unisoc T606, экран у смартфона HD, но довольно неплохой. Есть также у него поддержка NFC. Infinix Hot 30 при этом чуть дороже и работает на Helio G88, а дисплей у него уже Full HD.