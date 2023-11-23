Лучшие смартфоны iPhone, Google Pixel, Samsung и Xiaomi 2023 года сравнили по качеству камер

Ведущий YouTube-канала TechNick сравнил фотографии и видео, сделанные с четырёх топовых на сегодня смартфонов. Это iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra. С характеристиками их камер вы можете ознакомиться ниже.

Селфи-видео записывать в 4К могут почти все смартфоны. Исключение - Xiaomi, который может писать лишь в 1080p 60 к/с. Больше всего деталей на подобных видео на Samsung и iPhone.

Xiaomi предлагает 120-кратный зум, в чём обходит даже Samsung cо 100-кратным. А вот меньше всего зум у iPhone - 25-кратный.

Ночью в портретном режиме и без него фотографирует с точки зрения баланса белого и шумов лучше Xiaomi. Примеры всех фотографий - ниже.