Лучший игровой смартфон 2023 г.: сравнение Asus Rog Phone 7 и Redmagic 8S Pro
На YouTube-канале сопоставили по внешнему виду, экрану и другим важным характеристикам игровые аппараты Redmagic 8S Pro и Asus Rog Phone 7.
Versus
Asus Rog Phone 7 имеет классический игровой дизайн, а у Redmagic 8S Pro вид более представительный и строгий. Экран у Rog - AMOLED, с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления 165 Гц, тачем до 720 Гц, разрешением 1080x2448, пиковой яркостью 1500 нит. Что касается Redmagic, то у него чуть больше диагональ (6,8 дюйма), чуть больше разрешение (1116х2480), тач (до 960 Гц), но частота обновления 120 Гц, максимальная яркость 1300 нит.
Оба устройства дают прекрасный игровой опыт. Причём как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже на изображениях.
Оба смартфона обладают отличной системой охлаждения. Но у Rog она усовершенствованная, поэтому и производительность у него выше.
И Asus, и Redmagic имеют аккумулятор на 6000 мА*ч и поддержку зарядки мощностью 65 Вт. Полностью заряжаются они примерно за полчаса.
Основная камера у Asus работает чуть лучше, чем у Redmagic 8S Pro, а вот фронтальная - гораздо лучше.
Вывод
По всем параметрам в сумме явным победителем оказался Asus Rog Phone 7.