Лучший компактный смартфон на Android: сравнение Samsung S23 против Xiaomi 13

Samsung S23 и Xiaomi 13 - это два лучших компактных флагмана 2023 года. Но какой из них всё-таки брать выгоднее?

Качество сборки у обоих смартфонов отличное. Однако задняя панель у Xiaomi глянцевая, а у Samsung - матовая.

Galaxy S23 оснащён дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, Xiaomi 13 - экраном с диагональю 6,36 дюйма. Матрица, разрешение, частота обновления (120 Гц) у них идентичны. Хотя на бумаге Xiaomi ярче, в реальной жизни эти дисплеи одинаковые по яркости.

Работают оба смартфона на Snapdragon 8 Gen 2. С точки зрения производительности они тоже ничем не отличаются друг от друга. Базовый объём внутренней памяти у них - 128 ГБ.