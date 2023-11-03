Малоизвестная китайская компания Transsion обогнала Oppo по продажам смартфонов

Это компания Transsion, которая производит смартфоны под брендами Tecno, Itel, Infinix. Это один из основных поставщиков мобильных устройств на рынки Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии и Океании. Поэтому Transsion менее известна, чем другие вендоры.

Несмотря на это, аналитики считают, что Transsion вполне под силу стать лидером мирового рынка смартфонов: компания достаточно быстро попала на четвёртое место, потеснив Oppo и уступив только другим мировым брендам: Samsung, Apple и Xiaomi.

С аналитиками из Canalys согласны коллеги из IDC и Omdia. Специалисты считают, что мировое лидерство Transsion вполне возможно, а сейчас успех вендора обусловлен ориентированием на развивающиеся страны и предложением бюджетных смартфонов.