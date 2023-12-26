Минпромторг обяжет онлайн-магазины сделать акцент на российских товарах

Сообщается, что онлайн-площадки опасаются, что их могут обязать выдавать первые места в поисковой выдаче российским брендам, независимо от запросов пользователей, что вызовет опасения по поводу качества результатов поиска. Хотя некоторые платформы уже заключают соглашения с местными производителями, закон также может обязать российскую продукцию занимать минимальную долю в ассортименте.

Критики утверждают, что такой подход может повлиять на пользовательский опыт, оттолкнув покупателей, если результаты поиска не будут соответствовать их предпочтениям.

Пока идут «дебаты», розничный ландшафт в России находится в движении, а на горизонте маячат потенциальные изменения, которые не все оценят, но явно пойдут на пользу местному производству.