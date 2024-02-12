Телефоны
Опубликовано 12 февраля 2024, 18:45
2 мин.

Минусы китайского люксового смартфона Oppo Find X7 Ultra

Эксперт YouTube-канала «Павел Хмурчик» рассказал, чем плох в работе новый Oppo Find X7 Ultra, спустя неделю пользования им как основным.
Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

У Oppo Find X7 Ultra качество фронталки точно лучше не стало по сравнению с Find X6 Pro. И это первое, что бросается в глаза, когда начинаешь пользоваться новинкой. Более того, при плохом освещении видео начинает глючить и подтормаживать при записи.

Со сканером отпечатка тоже на Find X7 Ultra проблему так и не решили. Телефон всё так же тяжело разблокировать при помощи пальца с первого раза.

Автономность при этом у Find X7 Ultra отличная. Его хватило в целом на 11 часов работы экрана при стандартном пользовании.

Также, скорее всего, у Find X7 Ultra не будет ни глобальной версии самого флагмана, ни глобальной прошивки. В результате у вас не будет запускаться WhatsApp, не будет Android Auto, а также вы столкнётесь с «китайщиной» в системе.

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

«Железо» стоит на Oppo Find X7 Ultra топовое. Это Snapdragon 8 Gen 3. Но странно, что производитель не сделал версию с 1 ТБ постоянной памяти.

Фотографии получаются на Find X7 Ultra приличные. С хорошей детализацией, почти идеальным балансом белого. Только заметна «сырость» алгоритмов, также для приближения нужно крутить ползунок, что не особо удобно. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Вывод

Oppo Find X7 Ultra - это немного улучшенная версия Find X6 Pro. Чуть лучше стала камера, связь, экран, производительность. Поэтому если у вас сейчас на руках предшественник этой новинки, то нет смысла его точно менять на Find X7 Ultra.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.