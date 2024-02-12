Минусы китайского люксового смартфона Oppo Find X7 Ultra

У Oppo Find X7 Ultra качество фронталки точно лучше не стало по сравнению с Find X6 Pro. И это первое, что бросается в глаза, когда начинаешь пользоваться новинкой. Более того, при плохом освещении видео начинает глючить и подтормаживать при записи.

Со сканером отпечатка тоже на Find X7 Ultra проблему так и не решили. Телефон всё так же тяжело разблокировать при помощи пальца с первого раза.

Автономность при этом у Find X7 Ultra отличная. Его хватило в целом на 11 часов работы экрана при стандартном пользовании.

Также, скорее всего, у Find X7 Ultra не будет ни глобальной версии самого флагмана, ни глобальной прошивки. В результате у вас не будет запускаться WhatsApp, не будет Android Auto, а также вы столкнётесь с «китайщиной» в системе.