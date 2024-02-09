Телефоны
Опубликовано 09 февраля 2024, 09:00
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Младшие флагманские смартфоны Samsung S24, iPhone 15 и Pixel 8 сравнили по качеству камеры

В одном из выпусков на YouTube-канале Versus сравнили фото и видео, сделанные с Google Pixel 8, Apple iPhone 15 и Samsung Galaxy S24. Какую из базовых моделей флагманов стоит сегодня брать?
Versus

Versus

Снимки на основную камеру в целом у Google Pixel 8 и iPhone 15 получаются одинаково хорошими, а вот Samsung от них отстаёт. Что касается широкоугольного объектива, то ситуация примерно такая же, только iPhone на 1 балл в целом обходит Pixel.

Портретные фотографии наиболее удачными выходят на iPhone и Pixel. По зуму же, безусловно, победителем является Samsung.

Если сравнивать видеосъёмку, то лучше остальных отрабатывает в этом режиме Samsung Galaxy S24. Он набирает 12 баллов в сумме, тогда как iPhone — 10 баллов и Pixel — 9 баллов. То же самое касается стабилизации: Samsung получил по этому параметру 3 балла, Pixel — 2, iPhone — 1. Качество съёмки видео на фронтальную камеру лучшим оказывается вновь у Galaxy S24, на втором месте находится iPhone и на третьем — Google Pixel.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Вывод

По результатам эксперимента лучше остальных смартфонов по качеству фото и видео оказался iPhone 15. За ним с результатом 14 баллов шёл Google Pixel 8, а на последней строчке разместился Samsung Galaxy S24.

Автор:Егор Ларионов
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