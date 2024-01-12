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06:45, 12 января 2024
2 мин.

Младший флагманский смартфон на Android: Samsung S23 FE против Google Pixel 7A

На YouTube-канале DimaViper Live рассказали о характеристиках флагманов от Samsung и Google Pixel и сравнили их в работе.

DimaViper Live

DimaViper Live

И Samsung S23 FE, и Google Pixel 7A эксперт взял с объёмом внутренней памяти 128 ГБ. Причём Pixel доступен только в такой комплектации.

В коробке вместе с S23 FE идёт только кабель и скрепка для открытия лотка для сим-карт, а вместе с Pixel 7A вы получаете переходник с Type-C на USB Type-A и кабель для зарядки.

Быстрее из двух смартфонов запустился Pixel. Нужно сказать, что работает он на «чистом» Android.

Экран у Samsung кажется чуть поярче, чем на Pixel. Также у S23 FE частота обновления 120 Гц, а у Pixel 7A — только 90 Гц.

Samsung S23 FE идёт с двумя вариантами процессоров. Один из них — Exynos 2200, который ставился ещё в Galaxy S22. Pixel работает на процессор Tensor G2. Результаты их тестирования в бенчмарках — ниже.

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

Что касается камер, то за задней панели их три у Samsung и две у Pixel. Основной модуль S23 FE имеет 50 МП, а у Pixel — 64 МП. Также у Samsung есть телевик в отличие от смартфона компании Google. Наконец, ультраширик на Galaxy S23 Ultra имеет 12 МП, на Pixel — 13 МП. Фронтальные камеры отличаются разрешением 10 МП (Samsung) и 13 МП (Pixel). Примеры фотографий вы можете посмотреть выше.

По звучанию динамики имеют одинаковую громкость на Pixel и разную — на Samsung (нижний громче). При этом у S23 FE звук более объёмный.

Аккумулятор у S23 FE обладает ёмкостью 4500 мА_ч, у Pixel 7А - 4385 мА_ч. Максимальная мощность проводной зарядки у первого - 25 Вт, у второго - 18 Вт, беспроводной - 15 и 7,5 Вт соответственно.

Вывод

За примерно одну и ту же цену больше функций даёт в целом Samsung Galaxy S23 FE. У него сам по себе больше экран, больше герцовка, есть телевик, более приятная оболочка, интереснее фотографии.

Автор:Егор Ларионов
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