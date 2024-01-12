Младший флагманский смартфон на Android: Samsung S23 FE против Google Pixel 7A

И Samsung S23 FE, и Google Pixel 7A эксперт взял с объёмом внутренней памяти 128 ГБ. Причём Pixel доступен только в такой комплектации.

В коробке вместе с S23 FE идёт только кабель и скрепка для открытия лотка для сим-карт, а вместе с Pixel 7A вы получаете переходник с Type-C на USB Type-A и кабель для зарядки.

Быстрее из двух смартфонов запустился Pixel. Нужно сказать, что работает он на «чистом» Android.

Экран у Samsung кажется чуть поярче, чем на Pixel. Также у S23 FE частота обновления 120 Гц, а у Pixel 7A — только 90 Гц.

Samsung S23 FE идёт с двумя вариантами процессоров. Один из них — Exynos 2200, который ставился ещё в Galaxy S22. Pixel работает на процессор Tensor G2. Результаты их тестирования в бенчмарках — ниже.