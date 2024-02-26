Motorola начнет использовать Corning Gorilla Glass во всех своих смартфонах

Хотя Gorilla Glass уже давно является стандартом среди Android-телефонов, другие опции тоже были востребованы, особенно в среднем и бюджетном сегментах, где часто применяется стекло под названием «Dragontail».

Однако в 2024 году Motorola приняла решение использовать исключительно Gorilla Glass на всех своих смартфонах. Пока нет точной информации, какие типы будут использоваться, но на MWC были продемонстрированы Gorilla Glass 5 и Gorilla Glass Victus 2.

Это изменение мало повлияет на более дорогие смартфоны Motorola, которые в основном уже используют Gorilla Glass. Но для более доступных устройств это должно привести к улучшению устойчивости к царапинам и падениям.