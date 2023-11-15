Мужчине отправили поддельный iPhone при заказе на сайте Apple

Телефон, который он заказал непосредственно на сайте Apple, имел несколько признаков подделки.

Вначале мужчину озадачило плохо наклеенное защитное покрытие экрана. Включив устройство, он быстро понял, что экран не изготовлен по технологии OLED. Последним и самым поразительным открытием стало то, что телефон работает под управлением Android, а не iOS.

Обманутый покупатель начал поиски виновного. Компания-отправитель утверждает, что посылка была запечатана надлежащим образом и не подвергалась никакому вмешательству. Тем временем мужчина все еще ожидает ответа от службы поддержки Apple.

В связи с произошедшим возникает пара вопросов:

Как контрафактное устройство могло оказаться в официальной упаковке Apple?

Какие меры предпримет Apple для предотвращения подобных случаев в будущем?

Мужчина, все еще находящийся в недоумении, вспоминает, что весь процесс доставки отслеживался на сайте Apple, и номер отслеживания на коробке совпадал с их данными, что делает эту путаницу еще более непонятной.