На Android появится аналог биометрического сенсора Face ID

Суть новинки в том, что такой сенсор захватывает поляризованное изображение, которое является результатом отражения света от лица человека. И такой слепок всегда уникален. Этот слепок проецируется на лицо и таким образом происходит идентификация пользователя.

Разработчики Polar ID говорят, что их детище более дешёвое, чем Face ID, и занимает меньше места в смартфоне. Но пока подобные разработки находятся в начале пути становления: по мнению инженеров из Metalenz, сенсоры захвата поляризованного света появятся на рынке не раньше 2025 года.