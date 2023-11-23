На презентации OnePlus 12 могут показать смартфон с деревянным корпусом

Будет ли деревянным весь корпус, пока неизвестно. Также нет информации, будет использовано настоящее дерево или имитационный материал.

В 2015 году вендор представил OnePlus 2 со сменными панелями. В качестве материала исполнения использовался кевлар, пластик, бамбук и другие. Известно, что в OnePlus 12 крышка не будет съёмной.

Вероятно, это версия только для китайского рынка. Цена также неизвестна. В остальном характеристики этой версии ничем не будут отличаться от той, которую производитель представит 4 декабря.