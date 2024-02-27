На технологической выставке представили ИИ-смартфон, которому не нужны приложения

Для взаимодействия со смартфоном нужен только доступ в интернет. Журналист попросил у активированного голосового помощника помочь подобрать подарок для дочери, после чего ИИ-ассистент предложил тут же найденные товары, а пользователь попросил видеообзор понравившегося и сразу получил результат.

Разработчики ИИ-смартфона Deutsche Telekom утверждают, что для покупок не нужны приложения интернет-магазина, все операции можно будет проводить сразу из поисковой выдачи. Также разработчики этого устройства считают, что в будущем привычные мобильные приложения перестанут существовать.

Когда выйдет этот смартфон, неизвестно, как и цена. Но разработчики обещают, что представят смартфон в двух интерфейсах — ИИ и в привычной Android-версии.

Сообщается, что прошивку со встроенным ИИ совместно разработали Deutsche Telekom, Qualcomm и Brain.AI.