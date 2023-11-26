Накануне мирового релиза Samsung Galaxy A15 4G оказался в базе сингапурского IMDA

Вероятно, презентация гаджета состоится в первом квартале 2024 года. Устройство имеет номер модели SM-A155F/DSN, поддерживает NFC, Bluetooth и Wi-Fi, и как следует из названия, стандарт связи 4G. Ранее представленные в Интернете результаты тестирования Galaxy A15 в бенчмарке Geekbench указывают на то, что смартфон может работать на чипсете Dimensity 6100+.

Модель может иметь 6,5" OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, до 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ, и боковой отпечаток пальца. Устройство может получить 50 Мп основную камеру с возможностью 10-кратного цифрового зума и камеру для селфи 13 Мп.

За питание может отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт.