Накануне презентации стало известно, что Meizu 21 получит ИИ-аккумулятор

Флагман получит чип Snapdragon 8 Gen 3, OLED-экран от Samsung 6,55" с разрешением 1,5K с низким уровнем синего излучения и высокой пульсацией ШИМ частотой 1920 Гц, что подтверждается сертификацией SGS. Модель получит симметричные рамки шириной 1,74 мм вокруг дисплея.

Ёмкость батареи составит 4800 мАч. Благодаря ИИ-процессору OneMind 10.5 смартфон будет автоматически улучшать энергоэффективность аккумулятора до 5100 мАч и выше.

Как сообщает компания, аккумулятор испытывали «в экстремальных лабораторных испытаниях», в условиях которых телефон проработал 8 часов, тогда как конкурент — менее 7,5 часов.